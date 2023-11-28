استقرار أسعار الذهب
استقرت أسعار الذهب بعد أن لامست أعلى مستوى في ستة أشهر اليوم الثلاثاء، إذ أبقت التوقعات بإنهاء الفيدرالي الأمريكي دورة رفع أسعار الفائدة الدولار وعوائد سندات الخزانة تحت ضغط.
وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 2015.33 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0643 بتوقيت جرينتش، بعد أن وصل لأعلى مستوياته منذ 16 مايو.
كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2 في المائة إلى 2015.70 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 24.62 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.3 في المائة إلى 921.49 دولار، فيما تراجع البلاديوم 0.6 في المائة إلى 1064.15 دولار للأوقية.
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