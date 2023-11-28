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مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم الثلاثاء عند مستوى 4632.80 نقطة مرتفعا 6.6 نقطة وبنسبة 0.14 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4626.20 نقطة. مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعًاأغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم الثلاثاء عند مستوى 4632.80 نقطة مرتفعا 6.6 نقطة وبنسبة 0.14 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4626.20 نقطة. وبلغت قيمة التداول 5 ملايين و500 ألف و598 ريالا عمانيا صاعدة بنسبة 26.2 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت 4 ملايين و359 ألفا و172 ريالا عمانيا. وذكر التقرير الصادر عن بورصة مسقط، أن القيمة السوقية علت بنسبة 0.028 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقرب من 23.85 مليار ريال عماني.

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