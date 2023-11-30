نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 3365 فلسطينيا منذ السابع من أكتوبر

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 نوفمبر 2023 11:35 صباحاً - أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية المحتلة إلى أكثر من 3365 شخصا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال نادي الأسير في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ مساء أمس الأربعاء وحتّى صباح اليوم الخميس 40 فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم فتاتان، وأسرى سابقون، مشيرا إلى أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظات: الخليل، بيت لحم، والقدس وتوزعت بقية عمليات الاعتقال على محافظات: أريحا، قلقيلية، وطوباس.

وأضاف البيان الاحتلال نفّذ عمليات اعتقال للعشرات من الفلسطينيين في بلدة بدو بالضفة.

وقال نادي الأسير في بيانه إن حصيلة الاعتقالات ارتفعت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول إلى أكثر من 3365 فلسطينيا.

وأوضح أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وأكّدت هيئة الأسرى ونادي الأسير أنّ الاحتلال يواصل حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بأعداد كبيرة مدينة ومخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية، الليلة الماضية، وسط عمليات مداهمة وتدمير طالت البنى التحتية، فيما فرض الاحتلال حصاراً على مستشفى طولكرم الحكومي بالتزامن مع إعاقة مركبات الإسعاف وإخضاع طواقمها للتفتيش.

كما عم الإضراب الشامل مدينة جنين بعد اغتيال قائدين بارزين في كتيبة جنين، أمس الأربعاء، وفي مدينة قلقيلية حاصر جيش الاحتلال منزلا وسط اشتباكات مسلحة عنيفة.

واستشهد شاب وأصيب عدد آخر برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات أمام سجن عوفر العسكري في رام الله.