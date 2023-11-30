الرئيس الفلسطيني يسلم بلينكن ملفا كاملا حول جرائم الاحتلال

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 نوفمبر 2023 06:31 مساءً - سلم الرئيس الفلسطينى محمود عباس، ملفا كاملا حول جرائم الاحتلال لوزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد عباس على ضرورة وقف إطلاق النار فى غزة وإلزام إسرائيل وقف انتهاكاتها بحق الأسرى، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية رتفض التهجير القسرى للفلسطينيين.

وفى نفس السياق، أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلى، منذ قليل، أنه تم، إطلاق سراح 102 من المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية فى قطاع غزة، حتى اليوم الخميس.

وجددت حكومة الاحتلال، برئاسة بنيامين نتنياهو، تأكيد التزامها بإعادة كل محتجز إلى بلده، وفق ما أوردت تقارير إعلامية إسرائيلية.