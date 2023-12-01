الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث

الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالثتتجه أسعار الذهب لتحقيق ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب اليوم الجمعة بعد أن عززت بيانات أظهرت تباطؤ التضخم الرهانات على خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، فيما يترقب المتداولون تعليقات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول في وقت لاحق اليوم.

وارتفع الذهب في المعاملات‭ ‬الفورية 0.2% إلى 2039.42 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:27 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل ارتفاعا يزيد عن 60 دولارا في نوفمبر/تشرين الثاني في ثاني زيادة شهرية على التوالي.

كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط 0.1% إلى 2059.00 دولار، وفقا لـ "رويترز".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 25.29 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.1% إلى 925.67 دولار، وزاد البلاديوم 0.6% إلى 1013.52 دولار للأونصة.