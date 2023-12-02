الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن دخول أولى شاحنات المساعدات إلى غزة منذ انهيار...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 ديسمبر 2023 03:31 مساءً - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، دخول أولى شاحنات المساعدات الإنسانية معبر رفح البري إلى غزة، منذ انهيار الهدنة صباح أمس الجمعة.

وبحسب قناة القاهرة الإخبارية، دخلت 50 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة مع دخول شاحنتي وقود إلى القطاع.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن معبر رفح الحدودي يعمل، اليوم السبت، بشكل طبيعي، نافيا الشائعات التي تتحدث عن إغلاق المعبر.

وواصل الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته على أماكن متفرقة من قطاع غزة، بعد توقف هدنة استمرت 7 أيام، تبادلت فيها إسرائيل مع حركة حماس محتجزين وأسرى.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ الصباح إلى 240 شهيدا ومئات الإصابات معظمهم من الأطفال والنساء.