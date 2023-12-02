بورصة مسقط تسجل أعلى قيمة تداول

بورصة مسقط تسجل أعلى قيمة تداولارتفعت قيمة التداول في بورصة مسقط في شهر نوفمبر الماضي إلى 280.5 مليون ريال عماني، مسجلة أعلى قيمة للتداول خلال العام الجاري.

وسجلت قيمة التداول في نوفمبر صعودا بنسبة 73.2 بالمئة عن مستواها في شهر أكتوبر الماضي، والبالغ 161.9 مليون ريال، في حين تراجع عدد الصفقات المنفذة من 31056 صفقة إلى 27618 صفقة.

وشهد الشهر الماضي أداء إيجابيا للبورصة مع ارتفاع أسعار 45 ورقة مالية مقابل ارتفاع أسعار 20 ورقة مالية في أكتوبر، كما تراجعت الأسهم الخاسرة إلى 32 ورقة مالية مقابل تراجع أسعار 54 ورقة مالية في أكتوبر، حيث جاء هذا الأداء الإيجابي وسط إقبال المستثمرين للاستفادة من الأسعار المتدنية للأسهم بعد التراجعات التي شهدتها في شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، وتحسن ثقة المستثمرين بأداء شركات المساهمة العامة خلال العام الجاري.

وانعكست الأجواء الإيجابية على المؤشر الرئيسي للبورصة والمؤشرات القطاعية، ليصعد المؤشر الرئيسي إلى 4658 نقطة مرتفعا 112 نقطة وينهي موجة التراجعات التي شهدها في شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين عندما تراجع 120 نقطة و132 نقطة على التوالي.

وارتفع مؤشر القطاع المالي 172 نقطة، كما سجل المؤشر الشرعي ارتفاعا بـ 11 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الخدمات 3 نقاط، في حين سجل مؤشر قطاع الصناعة تراجعا بـ 81 نقطة.

وارتفعت القيمة السوقية لبورصة مسقط بنهاية تداولات شهر نوفمبر الماضي إلى 23 مليارا و776 مليون ريال عماني، مسجلة مكاسب شهرية تقدر بـ 57.8 مليون ريال .