ولى عهد الكويت يتلقى اتصالا من سلطان عمان للاطمئنان على صحة الأمير

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 ديسمبر 2023 04:28 مساءً - تلقى ولى عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اتصالا هاتفيا من السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان اليوم الأحد، اطمأن خلاله على صحة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح متمنيا لأمير الكويت دوام الصحة وموفور العافية.

وأعرب ولى عهد الكويت، خلال الاتصال، عن بالغ شكره وتقديره لسلطان عمان على هذه المشاعر الأخوية الصادقة ومثمنا هذه البادرة الطيبة ومتمنيا له موفور الصحة ودوام العافية ولشعب سلطنة عمان الشقيق كل رفعة وازدهار.

وكان وزير شئون الديوان الأميري الكويتي الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح أكد أن الحالة الصحية لأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مستقرة، سائلا " المولى جل وعلا أن يمن على أمير الكويت بالشفاء العاجل ويمتعه بموفور الصحة والعافية ".

وكان وزير شئون الديوان الأميري الكويتي صرح بأن حالة أمير الكويت الصحية مستقرة ولايزال يتلقى العلاج اللازم.