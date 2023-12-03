بورصة الكويت تغلق على انخفاض
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الأحد، على تراجع مؤشرها العام 21.10 نقطة ليبلغ مستوى 6632.74 نقطة بنسبة تراجع بلغت 0.32 في المئة.
وتم تداول 152 مليون سهم عبر 8269 صفقة نقدية بقيمة 38.3 مليون دينار كويتي (نحو 116.8 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4.7 نقاط ليبلغ مستوى 5448.73 نقطة بنسبة تراجع بلغت 0.09 في المئة من خلال تداول 77 مليون سهم عبر 4107 صفقات نقدية بقيمة 17.6 مليون دينار (نحو 53.6 مليون دولار).
كما هبط مؤشر السوق الأول 27.6 نقطة ليبلغ مستوى 7264.07 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.38 في المئة من خلال تداول 75 مليون سهم عبر 4162 صفقة بقيمة 20.6 مليون دينار (نحو 62.8 مليون دولار).
في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 13.9 نقطة ليبلغ مستوى 5347.09 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.26 في المئة من خلال تداول 61.2 مليون سهم عبر 3046 صفقة نقدية بقيمة 16.2 مليون دينار (نحو 49.4 مليون دولار).
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