الذهب يحلّق لمستويات تاريخية جديدة

الذهب يحلّق لمستويات تاريخية جديدةقفزت أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية جديدة في تعاملات اليوم الاثنين المبكرة، ولليوم الثاني على التوالي، حيث تجاوزت الأسعار الفورية 2100 دولار للأونصة، وبعد أن عززت تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من ثقة المتداولين في أن البنك المركزي الأميركي قد يخفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" ارتفعت الأسعار الفورية للذهب إلى مستويات تاريخية جديدة عند 2110.8 دولار للأونصة، في تعاملات الاثنين المبكرة، قبل أن تتخلى عن بعض مكاسبها ليتم تداول حاليات عند 2084 دولارا.

والجمعة، لامس الذهب 2075.09 دولارًا ليتجاوز أعلى مستوى تاريخي المسجل في السابع من أغسطس 2020، عند 2072 دولارا.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنحو واحد في المائة إلى 2107.60 دولار.

وحققت أسعار المعدن الأصفر مكاسب لشهرين متتاليين، حيث عززت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط من الطلب على أصول الملاذ الآمن، في حين قدمت توقعات خفض أسعار الفائدة المزيد من الدعم.. وعادة ما يرتفع الذهب في فترات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي بسبب مكانته كمخزن موثوق للقيمة.

وبالنسبة للمعادن الأخرى.. صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 25.45 دولارا للأونصة، ونزل البلاديوم 0.4 في المائة إلى 929.93 دولارا للأونصة، وخسر البلاتين 0.1 في المائة إلى 999.35 دولارا.