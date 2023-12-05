إقلاع الطائرة الـ34 من الجسر الجوى الكويتى لإغاثة غزة محملة بـ40 طن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 11:27 صباحاً - أقلعت صباح اليوم الثلاثاء، الطائرة الإغاثية الـ 34 من الجسر الجوى الكويتى متجهة إلى مطار العريش محملة بـ40 طنا من المساعدات الإنسانية وسيارتي إسعاف وعيادة متنقلة بتبرع من وزارة الصحة الكويتية وبنك الكويت الوطني لدعم الأشقاء في قطاع غزة.

وثمن نائب مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي أنور الحساوي ـ في تصريح له عقب إقلاع الطائرة الإغاثية ـ جهود القيادة السياسية وعلى رأسها أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ووزارة الخارجية، في استمرار الجسر الإغاثي لدعم الأشقاء بقطاع غزة.

وقال الحساوي" إن استمرار الجسر الجوي الإغاثي يأتي انطلاقا من موقف دولة الكويت الثابت تجاه القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني والتخفيف عنه إزاء ما يتعرض له من عدوان الاحتلال الإسرائيلي الذي خلف آلاف الشهداء والجرحى علاوة على تدمير المستشفيات ومراكز الإيواء وسائر البنى التحتية، مشيرا إلى أنه سيتم نقل سيارتي الإسعاف والعيادة المتنقلة عبر مطار العريش تمهيدا لإدخالها إلى غزة، في وقت يأتي هذا الدعم بهدف تعزيز قدرات الإسعاف والطوارئ والعمليات الطارئة في القطاع لتبقى قادرة على تلبية خدمات الإسعاف لأبناء الشعب الفلسطيني.

وذكر أن الوضع الذي يمر به الأشقاء في قطاع غزة يتطلب تدخلا فوريا من المنظمات الإنسانية لإغاثتهم، مؤكدا أن الهلال الأحمر الكويتي قام وسيقوم بعمل الكثير من المبادرات والجهود لدعم المتضررين.