الدولار يستعيد بعض مكاسبه

الدولار يستعيد بعض مكاسبهاستعاد الدولار بعض مكاسبه اليوم الثلاثاء، ويحوم بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع مقابل العملات المنافسة الرئيسة، في حين واصلت عملة "بتكوين" صعودها بفضل التفاؤل بأنّ الجهات التنظيمية الأمريكية قد توافق قريبًا على صناديق بتكوين المتداولة بالبورصة.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، ارتفع الدولار بشكل طفيف مقابل الين في التعاملات المبكرة في آسيا إلى 23ر147، مدعومًا بتباطؤ التضخم الأساسي في طوكيو والذي فرض ضغوطا على العملة اليابانية.

في غضون ذلك اقترب اليورو من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع والذي سجله أمس الاثنين، وجرى تداوله في أحدث التعاملات عند 0840ر1 دولار.

كما اقترب مؤشر الدولار من أعلى مستوى في أكثر من أسبوع وسجل في أحدث قراءة 59ر103.

وصعد الجنيه الإسترليني 08ر0 في المائة إلى 2642ر1 دولار، لكنه كان بعيدًا بعض الشيء عن أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر المسجلة في الآونة الأخيرة، وكذلك ابتعد الدولار النيوزيلندي قليلا عن أعلى مستوى في أربعة أشهر وسجل في أحدث التعاملات 6173ر0 دولار.

واستقر الدولار الأسترالي عند 6620ر0 دولارًا قبيل قرار بنك الاحتياطي الأسترالي بشأن سعر الفائدة المقرر في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات بأنّ البنك المركزي سيبقي الفائدة دون تغيير.

وبالنسبة للعملات المشفرة، سجلت "بتكوين" في أحدث التعاملات 41873 دولارا، وهو مستوى ليس بعيدا عن ذروة الجلسة السابقة البالغة 42404 دولارات، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2022.

وارتفعت أسعار أكبر عملة مشفرة في العالم حوالي 153 في المائة هذا العام بسبب توقعات خفض الفائدة الأمريكية والتوقعات بأنّ الجهات التنظيمية الأمريكية ستوافق على صناديق بتكوين المتداولة بالبورصة، مما يفتح سوق تلك العملة المشفرة لملايين المستثمرين الآخرين.