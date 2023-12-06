حزب الله يستهدق تل شعر بدولة الاحتلال

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 06:31 مساءً - استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم الأربعاء، تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في تل شعر مقابل بلدة ‏عيتا الشعب بالأسلحة المناسبة، حيث حققوا فيه إصابات مباشرة. ‏

وبحسب البيان الصادر عن حزب الله اللبناني؛ فإن ذلك الهجوم جاء دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة.

كما نجح حزب الله اللبناني في استهداف موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ ‌موجه وتمت إصابته إصابة مباشرة.

وفلسطينيا؛ تمكنت كتائب القسام من تفخيخ ونسف منزل تحصن فيه عدد من جنود العدو الاسرائيلي بعبوة برميلية في محور شرق مدينة خانيونس.