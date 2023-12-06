إسماعيل هنية : غزة أمام كارثة غير مسبوقة على المستوى الإنساني والصحي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 09:31 مساءً - قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إنه آن للعالم أن يصغي لأنات الشعب الفلسطيني وتضحياته على مدى عقود من الصراع خاضها الشعب الفلسطيني، وخاضتها شعوب الأمة العربية، وفي مقدمتها جمهورية مصر العربية في حروب سابقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي كمال ماضي في برنامج ملف اليوم» على شاشة القاهرة الإخبارية»، أنه لا شك أن العدو الصهيوني عمد منذ بداية هذا العدوان إلى ضرب كل المستشفيات في شمال غزة ومحاصرة كل المستشفيات في جنوب غزة، ومنع دخول الأدوية والوقود للمستشفيات، واستهدف الأطقم الطبية واعتقل عشرات من العاملين في المنظومة الصحية.