1.2 مليون نازح فلسطيني في مراكز الأونروا للإيواء بقطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 ديسمبر 2023 12:31 مساءً - قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الخميس، إن ما يقرب من 1.2 مليون نازح في غزة يقيمون داخل 156 منشأة تابعة لها داخل القطاع.

وأضافت الأونروا في بيان صحفي أن هناك عددا هائلا من النازحين، بمعدل 10 آلاف شخص في المتوسط لكل ملجأ.

وأكدت الوكالة في بيانها أنه تم توزيع كميات من الطحين على أكثر من 47500 عائلة في المحافظات الجنوبية، مضيفة أنها «بحاجة ماسة إلى المزيد».

وكانت الأمم المتحدة قالت أمس الأربعاء إن عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين تكدسوا في منطقة رفح على حدود قطاع غزة مع مصر هربا من القصف الإسرائيلي على الرغم من مخاوفهم من أنهم لن يكونوا في مأمن هناك أيضا.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن هناك احتمالا كبيرا لارتكاب «جرائم وحشية» في غزة.

وقال تورك «نزح نحو 1.9 مليون من أصل 2.2 مليون فلسطيني، ويتم دفعهم إلى أماكن آخذة في التقلص ومكتظة للغاية في جنوب غزة في ظروف غير صحية».

وبحسب بيان الأونروا فإن منشآتها تؤوي 1.2 مليون نازح من أصل حصيلة نازحين قدرتها الأمم المتحدة بنحو 1.9 مليون.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير أن معظم النازحين في رفح ينامون في العراء بسبب نقص الخيام رغم أن الأمم المتحدة تمكنت من توزيع بضع مئات منها.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 80% من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة فروا من منازلهم في أثناء الحرب، وإن كثيرين منهم انتقلوا مرات عدة تحت وطأة القصف الجوي.

وكان مئات الآلاف من الفلسطينيين قد فروا بالفعل من شمال غزة إلى الجنوب بعد الاعتداء الوحشي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في غزة.