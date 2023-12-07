الفصائل الفلسطينية : دمرنا 135 آلية عسكرية إسرائيلية بغزة خلال 72 ساعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 ديسمبر 2023 09:35 مساءً - أعلنت فصائل فلسطينية، تدمير 135 آلية عسكرية إسرائيلية بغزة خلال 72 ساعة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أعلنت الفصائل الفلسطينية قبل قليل، أنها دمرت 79 آلية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي فى عدد من محاور مدينة غزة خلال الـ 72 ساعة الأخيرة.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن العمليات الهجومية في خان يونس بقطاع غزة مستمرة في العديد من المحاور.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أن عاود الاحتلال الإسرائيلي قصف غزة برا وبحرا وجوا.