ارتفاع القيمة السوقية لبورصة مسقط

ارتفاع القيمة السوقية لبورصة مسقطارتفعت القيمة السوقية لبورصة مسقط العمانية الأسبوع الماضي إلى 23.8 مليار ريال عُماني مسجلة مكاسب بـ 85.9 مليون ريال عُماني مستفيدة من ارتفاع القيمة السوقية للشركات المقفلة.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت، بأن بورصة مسقط سجلت الأسبوع الماضي ارتفاعا في القيمة السوقية للسوق المغلقة وسوق السندات والصكوك، فقد صعدت القيمة السوقية للسوق المغلقة إلى 10.4 مليار ريال عُماني مسجلة مكاسب أسبوعية بـ153.4 مليون ريال عُماني.

وارتفعت القيمة السوقية لسوق السندات والصكوك إلى 4.4 مليار ريال عُماني مسجلة مكاسب أسبوعية بـ 15 مليون ريال عُماني، في حين تراجعت القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة إلى تسعة مليارات و44 مليون ريال عُماني مسجلة خسائر أسبوعية في قيمتها السوقية بلغت حوالي 82.5 مليون ريال عُماني متأثرة بتراجع أسعار الأسهم.

وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي تراجع أسعار 31 ورقة مالية مقابل 16 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و23 ورقة مالية استقرت على مستوياتها السابقة.

وسجلت قيمة التداول الأسبوع الماضي تراجعا بنسبة 40 في المائة لتهبط إلى 15.3 مليون ريال عُماني مقابل 25.6 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه، وتراجع عدد الصفقات المنفذة من 5283 صفقة إلى 4925 صفقة.