رئيس وزراء قطر: حرب غزة تعرض جيلا بأكمله في الشرق الأوسط لخطر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 ديسمبر 2023 12:32 مساءً - قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، إن جيلا بأكمله في الشرق الأوسط معرض لخطر التطرف بسبب الحرب في غزة.

وأضاف، خلال منتدى الدوحة في قطر، إن الدوحة ستواصل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة حماس، من أجل التوصل إلى هدنة رغم تضاؤل الفرص.

وأشار إلى أنه تم إطلاق سراح المحتجزين في غزة نتيجة المفاوضات وليس بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية.

قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، إن بلاده تبذل أقصى الجهود مع الشركاء، من أجل العودة للهدنة في قطاع غزة بأسرع وقت، ومدها لفترات أخرى، وصولًا إلى الوقف الشامل لإطلاق النار.

وأضاف رشوان في بيان الخميس: «تواصل مصر تعاونها مع الشركاء للعمل على الإسراع بنقل المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، والسعي الحثيث من أجل زيادتها، بما يتناسب مع الاحتياجات الضرورية والعاجلة لأشقائنا الفلسطينيين هناك، مجددًا التأكيد أن مصر تفتح معبر رفح البري بصورة دائمة للأفراد والبضائع، والمعوقات تأتي من الطرف الآخر الإسرائيلي».

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أنه منذ بدء دخول المساعدات قطاع غزة، جرى إدخال 3313 شاحنة مواد غذائية وإغاثية ووقود وغاز منزلي، واستقبال 682 مصابًا، وإجلاء 11067 من المصريين والرعايا الأجانب من القطاع.