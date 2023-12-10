رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية يلتقي سفير دولة روسيا الاتحادية لدى جمهورية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 ديسمبر 2023 03:31 مساءً - ​استقبل السفير د. خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية في مكتبه بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأحد الموافق 10 ديسمبر الجاري سعادة السفير/ غيورغي بوريسينكو، سفير دولة روسيا الاتحادية لدى جمهورية مصر العربية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار الوقوف على اللمسات الأخيرة في مرحلة التحضير لعقد الدورة السادسة من منتدى التعاون العربي-الروسي المقرر عقدها بمدينة مراكش في المملكة المغربية يوم الاربعاء الموافق 2023/12/20، فضلاً عن مناقشة مشاريع الوثائق المزمع صدورها عن تلك الدورة.

وقد أوضح الأمين العام المساعد للشئون السياسية الدولية السفير الدكتور خالد منزلاوي أن المواقف والمساعي التي اتخذتها روسيا الاتحادية مؤخراً على الساحة السياسية، لاسيما فيما يتصل بالقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، كشفت عن اهتمامها المتزايد بتعميق الشراكات مع العالم العربي، مؤكداً على أهمية مواصلة تعزيز آليات التعاون مع دولة روسيا الاتحادية وعبر عن تطلعه في أن تخرج الدورة السادسة من المنتدى بنتائج طموحة وفعالة بما يلبي تطلعات الجانبين العربي والروسي.