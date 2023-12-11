انخفاض أسعار الذهب مع صعود الدولار
انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين في ظل ارتفاع الدولار، فيما يترقب المستثمرون عددا من الاجتماعات المهمة للبنوك المركزية وصدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع لاستجلاء المزيد من الدلائل حول مسار أسعار الفائدة.
وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية"، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة ليصل إلى 1997.16 دولار للأوقية (الأونصة) بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1 في المائة إلى 2013.20 دولار.
وارتفع الدولار 0.1 في المائة مقابل عملات منافسة مما يزيد تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 22.94 دولار للأوقية، بينما استقر البلاتين عند 914.27 دولار وتراجع البلاديوم 0.9 في المائة إلى 938.68 دولار للأوقية.
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