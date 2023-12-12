الحوثيون يؤكدون منع عدة سفن من عبور البحر الأحمر خلال اليومين الماضيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 10:32 صباحاً - قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن، اليوم الثلاثاء، إن جماعته نفذت عملية استهداف ناقلة نفط نرويجية، لمنعها من التوجه إلى موانئ إسرائيل.

وكان الحوثيون قد أعلنوا يوم السبت إنهم سيستهدفون جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل، بغض النظر عن جنسياتها، وحذروا جميع شركات الشحن العالمية من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية.

وأضاف المتحدث في تصريحات اليوم قائلا «لم نلجأ لاستهداف السفينة النرويجية إلا بعد رفض طاقمها النداءات التحذيرية كافة».

وأكد الحوثيون أنهم منعوا عدة سفن من العبور في البحر الأحمر خلال يومين.

وجددت الجماعة التعهد بأنها ستواصل منع كافة السفن من كل الجنسيات من التوجه للموانئ الإسرائيلية «حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء».

وقالت شركة موينكل كيميكال تانكرز المالكة لناقلة الكيماويات النرويجية التي أصيبت بصاروخ قبالة سواحل اليمن يوم الثلاثاء لرويترز إن الناقلة تتجه الآن إلى ميناء آمن.

وقال رئيس موينكل إن طاقم الناقلة ستريندا المؤلف من 22 شخصا من الهند ولم يصب أحد منهم بأذى.

وكان مسؤولان دفاعيان أميركيان قد قالا لرويترز يوم الإثنين إن صاروخ كروز بريا أُطلق من منطقة يمنية يسيطر عليها الحوثيون أصاب ناقلة تجارية، مما تسبب في حريق وأضرار لكن لم تقع إصابات.

وقال أحد المسؤولين إن الهجوم على سفينة النقل ستريندا وقع على بعد حوالي 60 ميلا بحريا من شمال مضيق باب المندب.