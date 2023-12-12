كتائب القسام تعلن عن عمليات جديدة ضد جيش الاحتلال.. من المسافة صفر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 05:27 مساءً - قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، إن مقاتليها فجروا عبوتين مضادتين للأفراد في قوة مكونة من 10 جنود شرقي خانيونس في جنوب قطاع غزة.

وأضافت القسام أن مقاتليها «اشتبكوا مع العدو من المسافة صفر» في مناطق عدة وقتلوا 11 جنديا، كما اشتبكوا مع جنود فرق إنقاذ تابعين لجيش الاحتلال حاولوا إسعاف طاقم دبابة وقتلوا عددا منهم.

كما أعلنت القسام استهداف 7 آليات عسكرية في الشجاعية والقضاء على 3 جنود إسرائيليين.

من جهة أخرى، قال حزب الله اللبناني إنه استهدف ظهر اليوم الثلاثاء مرابض المدفعية الإسرائيلية في خربة ماعر، كما حقق إصابات مباشرة في نقاط انتشار بمحيط موقع جل العلام جنوبي لبنان.

وأضاف حزب الله أن هذه العمليات تأتي دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته.