الجيش الإسرائيلي يدمر منزل الأخوين نمر منفذي عملية إطلاق النار في القدس

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 06:35 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء نيته مصادرة وتدمير منزل الأخوين نمر منفذي عملية إطلاق النار في القدس أواخر نوفمبر الماضي. وصدر قرار بمصادرة الجيش الإسرائيلي وتدميره الشقق التي كان يعيش فيها الشقيقان مراد نمر وإبراهيم نمر، اللذان نفذا عملية القدس التي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين.

وبحسب البيان فقد تم تشميع الشقق اعتبارا من الأول من ديسمبر الجاري، ووقع وقع قائد الجبهة الداخلية اللواء رافي ميلو أمس أوامر بتمديد مصادرة الشقق وإغلاقها مؤقتا لحين هدمها.