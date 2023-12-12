البحرين تؤكد ضرورة تكثيف الجهود للتدخل الفوري لوقف العدوان على غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 09:32 مساءً - أكد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ضرورة تكثيف المجتمع الدولي لجهوده والوفاء بمسؤولياته والتزاماته القانونية والأخلاقية للتدخل الفوري لوقف العدوان على قطاع غزة، ووضع حد نهائي لهذه المأساة الإنسانية المؤلمة التي تتكشف أمام مسمع ومرأى العالم أجمع، في ظل استمرار وتيرة الحرب الشرسة على غزة ومعاناة السكان المدنيين، والانتهاكات المتواصلة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وكافة القيم والمبادئ الإنسانية بشكل يومي.

جاء ذلك خلال مشاركته في الفعالية التي نظمتها البعثة الدائمة لفلسطين في جنيف، اليوم الثلاثاء، بشأن الحرب في غزة، بحضور عدد من أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، وعدد من الوزراء المشاركين وممثلي الدول المشاركة في الفعاليات المنظمة بمناسبة احتفال الأمم المتحدة بالذكرى الـ (75) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأشار الزياني إلى أن البحرين أكدت دائمًا وقوفها ومساندتها لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وتقف بثبات في دعوتها إلى الوقف الفوري لإطلاق النار ووقف جميع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وتوفير الحماية للمدنيين الأبرياء والإفراج عن جميع الرهائن والمحتجزين، مشددًا على ضرورة وقف قتل الفلسطينيين جوعًا وعطشًا وبانعدام الدواء وانتشار الأوبئة، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك السريع لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية فورًا، ورفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وفتح الممرات الإنسانية وتسهيل تدفق المساعدات الحيوية بما في ذلك الإمدادات الطبية والغذاء والماء والوقود والكهرباء.

وشدد وزير الخارجية البحريني على ضرورة توقف إسرائيل عن استهداف الأحياء السكنية والمنشآت الصحية والتعليمية والاجتماعية ودور العبادة والبنى التحتية الحيوية، وتوقف محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من مساكنهم وأرضهم، احترامًا للمنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

ولفت الزياني إلى أن البحرين تؤكد أن الأمن والاستقرار الدائمين في منطقة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال ضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على أن حل الدولتين الذي أقرته الشرعية الدولية يمهد الطريق أمام سلام عادل وشامل يحقق الاستقرار المستدام لشعوب المنطقة.

ودعا وزير الخارجية البحريني إلى توحيد جهود المجتمع الدولي التزامًا بالعدالة والكرامة الإنسانية، واتخاذ إجراءات إنسانية جريئة لإنهاء المعاناة في قطاع غزة بشكل فوري، مشيرًا إلى أن شعوب العالم تتطلع إلى أن يرتقي المجتمع الدولي إلى مستوى الحدث، منوها بأن المجتمع الدولي لديه القدرة على تحقيق مستقبل أكثر اشراقًا وسلامًا للشعب الفلسطيني والشرق الأوسط بأكمله.