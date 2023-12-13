جماعة الحوثي تستهدف سفينة نفطية في باب المندب متجهة من الهند إلى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 01:29 مساءً - أفاد مسؤول أمريكي بأن صاروخين أطلقا من قبل جماعة الحوثي في اليمن، أخطآ ناقلة تجارية محملة بوقود طائرات هندي بالقرب من مضيق باب المندب الرئيسي، اليوم الأربعاء.

حادث استهداف سفينة في باب المندب

وأضاف حسب وكالة أسوشتيدبرس الأمريكية، أن الناقلة التجارية ترفع علم جزر مارشال وتحمل اسم أردمور إنكاونتر، كانت متجهة من الهند باتجاه قناة السويس، مشيرًا إلى أن سفينة حربية أمريكية أسقطت طائرة دون طيار تابعة للحوثيين كانت تحلق في اتجاه السفينة لتفجيرها، وأن السفينة ترفع علم جزر مارشال.

ومن جانبها، أصدرت شركة أردمور للشحن المسؤولة عن السفينة إن الوقود كان متوجهًا إما إلى روتردام في هولندا أو جافلي في السويد، وأن السفينة لا تزال تعمل بكامل طاقتها دون فقدان أي بضائع أو أضرار على متنها.

وكان الحوثيون أعلنوا أمس الثلاثاء، استهداف سفينة نرويجية تحمل اسم ستريندا كانت متجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر بصاروخ، مشيرةً إلى أنها نجحت في الاستهداف بسبب عدم استجابة الطاقم للتحذيرات التي أطلقتها.

وأشارت جماعة الحوثي، إلى أنها نجحت في منع عبور عدة سفن في البحر الأحمر، طوال الفترة الماضية.

من جانبها، نقلت شبكة رويترز عن مالك الناقلة التي أُصيبت بصاروخ قبالة سواحل اليمن، أن الناقلة في طريقها لميناء آمن ولم يصب أحد من أفراد الطاقم.