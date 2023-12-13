اشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال بعدد من المواقع في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 07:37 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، باستشهاد طفلة في قصف للاحتلال على شرق خان يونس.

وقالت مراسلة القاهرة الإخبارية، إن الاحتلال يواصل استهداف النازحين بمراكز الإيواء بالقطاع، لافتة إلى وجود اشتباكات بعدد من المواقع بقطاع غزة بين الفصائل والاحتلال.

وتابعت أن الاحتلال يواصل عمليات اختطاف للنساء والأطفال بالقطاع، وينفذ عمليات اعتقال موسعة في جباليا بقطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصف قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا، منذ انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.