انعقاد الدورة 26 للمجلس الوزاري العربي للسياحة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 ديسمبر 2023 12:31 مساءً - ​عقدت الدورة 26 للمجلس الوزاري العربي للسياحة، والدورة 33 لمكتبه التنفيذي خلال الفترة 13- 14 ديسمبر 2023 بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك في اطار اختيار الدوحة عاصمة السياحة العربية لعام 2023، وذلك بمشاركة عدد كبير من وزراء السياحة بالدول العربية، وسعادة السفير الدكتور/ على بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد – رئيس القطاع الاقتصادي بجامعة الدول العربية، حيث القى سعادته كلمة أوضح فيها أن جامعة الدول العربية من خلال الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للسياحة تعمل جنباً بجنب مع الدول الأعضاء وكافة المنظمات والاتحادات العربية والدولية من أجل التعاون والتنسيق فيما بينهم بهدف زيادة حركة السياحة العربية البينية، وتهيئة المناخ الملائم لتطوير وتحسين جودة الخدمات السياحية وتسهيل حركة السفر والتنقل بين الدول العربية، ومواكبة متغيرات صناعة السياحة عالمياً، وتعزيز علاقات التعاون في مجال تنمية السياحية المستدامة. وفي اطار سعي الجامعة العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي لم تغفل العمل على إيجاد أطر قانونية حاكمة لآليات التعاون والتنسيق بين الدول العربية في هذا الصدد، مما نتج عنه إعداد الاستراتيجية العربية للسياحة والتي اعتمدتها قمة جدة في مايو 2023، وتعمل اللجان داخل الجامعة حاليا على وضع آليات لتنفيذ ما ورد في تلك الاستراتيجية.

وقد ترأس المكتب التنفيذي معالي الأستاذ/ احمد عيسى وزير السياحة والاثار بجمهورية مصر العربية، وترأس أعمال المجلس الوزاري العربي للسياحة سعادة السيد/ سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة بدولة قطر، حيث بحثت الدورة عدداً من الموضوعات التي من شأنها الارتقاء بصناعة السياحة بالدول العربية، خاصة في تزايد التحديات التي تواجهها في ظل عدم استقرار المنطقة، ومن ثم قدرة قطاع السياحة على التعافي من تلك التحديات والصعوبات التي واجهته في أسرع وقت، وتضمن جدول أعمال الاجتماع عدداً من الموضوعات أهمها:- تعزيز جودة التعليم والتدريب السياحي في الدول العربية، إنشاء أكاديمية سياحية ومعهد عالي للعلوم السياحية في محافظة دمشق أو محافظة حلب بالجمهورية العربية السورية، تطوير منتج سياحي إقليمي مشترك "كإقليم عربي سياحي، دعم وتنمية التعاون العربي البيني في مجال السياحة، وتعزيز ثقة المستهلك – السائح العربي، تعزيز قدرات الذكاء الاقتصادي في السياحة، دليل السياحة الميسرة (سياحة ذوي الاحتياجات الخاصة)، تنظيم ملتقى للشباب العربي للسياحة، كما شهد الاجتماع اختيار مدينة صور بسلطنة عمان عاصمة السياحة العربية لعام 2024.