مؤشر بورصة مسقط يغلق مُرتفعاً
ارتفع مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 13.6 نقطة وبنسبة 0.30 في المائة اليوم الخميس، ليغلق عند مستوى 4588.92 نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4575.32 نقطة.
وقالت وكالة الأنباء العمانية: إن قيمة التداول بلغت خمسة ملايين و607 آلاف و285 ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة 107.6 في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و700 ألف و729 ريالًا عُمانيًّا.
وأوضح التقرير الصادر عن البورصة أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.089 في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقرب من 23.90 مليار ريال عُماني.
وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 296 ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته 5.29 في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 195 ألف ريال عُماني أي ما نسبته 3.48 في المائة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 101 ألف ريال عُماني وبنسبة 1.80 في المائة.
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