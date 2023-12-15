الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعيةتتجه أسعار الذهب اليوم الجمعة لتحقيق مكاسب أسبوعية بدعم من الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن بعدما ألقت احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخفض تكاليف الاقتراض العام المقبل بظلالها على الدولار وعوائد سندات الخزانة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2035.88 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:39 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفع 1.6% منذ بداية الأسبوع. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2050 دولارا.

ويتجه الدولار لانخفاض أسبوعي بعد أن سجل أدنى مستوى في 4 أشهر أمس الخميس، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، وفق رويترز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2% إلى 24.08 دولار للأونصة، فيما صعد البلاتين 0.1% إلى 958.87 دولار. ويتجه المعدنان لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وانخفض البلاديوم 0.5% إلى 1096.86 دولار، لكنه يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ مارس/آذار 2022 بعدما ارتفع هذا الأسبوع حتى الآن 15.5%.