وزير الإعلام الكويتي: فقدنا قائدا حكيما حمل هموم شعبه والأمتين العربية والإسلامية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 ديسمبر 2023 11:26 صباحاً - قال وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتي عبد الرحمن المطيري، إن الكويت خاصة والأمتين العربية والإسلامية فقدت بوفاة أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه قائدًا حكيمًا حمل هموم شعبه والأمتين.

وأكد الوزير المطيري، في تصريح اليوم الأحد، أن الأمير الراحل عمل طوال حياته بتفانٍ وإخلاص من أجل الكويت وشعبها مراعيًا الله تعالى في سعيه الحثيث لازدهارها وتطورها وداعمًا للعمل الإنساني والأعمال الخيرية التي تقدمها الكويت في كل أنحاء العالم، داعيًا المولى القدير أن يتغمد الأمير الراحل بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم الشعب الكويتي الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.