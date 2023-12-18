اليوم الـ 73.. أكثر من 100 شهيد في قصف إسرائيلي على جباليا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 ديسمبر 2023 09:31 صباحاً - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، غاراتها على عدة مناطق في قطاع غزة؛ ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، جميعهم من الأطفال والنساء.

وقالت مصادر صحية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إنّ أكثر من 100 شهيد ارتقوا في مجازر الاحتلال في جباليا، ومثلهم تحت الأنقاض، إلى جانب 20 مصابًا على الأقل.

وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على المناطق الشمالية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بينما استهدف قصف مدفعي كثيف جميع مناطق المدينة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين.

إلى ذلك، هزت انفجارات عنيفة أجواء المنطقة الوسطى لقطاع غزة.

وكان قد استشهد أكثر من 30 مواطنًا وأُصيب العشرات، مساء الأحد، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا البلد شمال قطاع غزة، حيث تم استهداف مربع سكني يعود لعائلتي البرش وعلوان.

كما استشهدت مواطنة، وأُصيب آخرون، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

واستشهد 8 مواطنين على الأقل، بينهم طفلان وسيدة، وأُصيب العشرات، بعد قصف طائرات الاحتلال منزلًا يعود لعائلة القشطان بمحيط مسجد النور في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حيث استشهدت الصحفية حنين علي القشطان، ‎مع أفراد من عائلتها، في هذا القصف.

كذلك استشهد عدد من المواطنين وأُصيب العشرات بعد قصف الطيران الحربي منزلًا يعود لعائلة أبو جرقود غرب المخيم.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، منذ 73 يومًا، ما أسفر عن استشهاد نحو 19 ألف مواطن، وإصابة أكثر من 52 ألفًا آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.