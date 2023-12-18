رئيس وزراء الكويت يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأردنى للعزاء فى وفاة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 ديسمبر 2023 03:31 مساءً - تلقى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح اتصالا هاتفيا اليوم الاثنين، من رئيس الوزراء ووزير الدفاع في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور بشر هاني الخصاونة، أعرب خلاله الأخير عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.

وأعرب رئيس الوزراء الكويتي - خلال الاتصال - عن خالص تقديره لما أبداه رئيس الوزراء ووزير الدفاع في المملكة الأردنية الهاشمية من طيب المشاعر وصادق المواساة بهذا المصاب الجلل، وهو ما يجسد عمق العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين.