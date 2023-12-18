”حزب الله” يعلن استهداف منصتين للقبة الحديدية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 ديسمبر 2023 04:33 مساءً - أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان، اليوم الاثنين، عن استهداف منصتين للقبة الحديدية الإسرائيلية شمال مستعمرة كابري.

وجاء في البيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‏14:30 من ‎بعد ظهر ‌‏يوم ‏الاثنين 18-12-2023 منصتين للقبة الحديدية في شمال مستعمرة كابري بسلاح المدفعية وحققوا فيهما إصابات دقيقة".

ويستمر القصف المتبادل بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي على الحدود الجنوبية للبنان، حيث أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على موقع في بلدة يارون وقصفت المدفعية قرى عدة.

وأفاد مراسل RT بأن القصف المدفعي الإسرائيلي، استهدف أطراف بلدة الناقورة، وبلدات الجبين وشيحين، وطراف بلدة يارون، وأطراف بلدة بليدا، وأطراف بلدة عيترون، مبينة أن صافرات الإنذار دوت بمركز لقوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" في الناقورة.

وذكر أن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تحلق على علو منخفض في أجواء القطاعين الغربي والأوسط، وسط معلومات عن إطلاق صلية من الصواريخ باتجاه أحد المواقع الاسرائيلية في القطاع الغربي.