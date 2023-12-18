غزة: مقتل 95 صحفي في القطاع منذ بدء الحرب

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 ديسمبر 2023 05:35 مساءً - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الاثنين، "مقتل 95 صحفيا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة".

يأتي ذلك، عقب مقتل الصحافية حنين القطشان في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلتها بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

في غضون ذلك، أفاد مراسلنا اليوم الاثنين بمقتل الصحافي عاصم موسى بقصف إسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقبل حوالي أسبوع، أصدر الاتحاد الدولي للصحفيين تقريرا، أحصى فيه مقتل 94 صحفيا وعاملا إعلاميا، بينهم 9 صحفيات، في عام 2023، مشيرا إلى مقتل 68 صحفيا منذ بدء النزاع في غزة، أي أكثر من حالة قتل واحدة يوميا.