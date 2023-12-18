الأسد: فلسطين أثبتت أن الغرب استعماري ولم يتغير

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 ديسمبر 2023 05:35 مساءً - أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن الحرب اليوم هي حرب الحقيقة وما حصل بفلسطين كسر هيمنة الرواية الصهيونية عالميا وأن التمسك بالقضايا يحمي الأوطان والشعب الفلسطيني نجح بالتمسك بقضيته.

الأسد: فلسطين أثبتت أن الغرب استعماري ولم يتغيرالأسد: المنطقة لن تستقر إذا استمرت إسرائيل ودول الغرب بإنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة

وقال الأسد خلال اجتماع اللجنة المركزية لحزب البعث: "أثبتت فلسطين وخاصة ما حصل مؤخرا في غزة، أن الغرب استعماري ولم يتغير، يعني فضحت الغرب عند الغربيين الذين كانوا يصدقون المبادئ التي تطرح، من ديمقراطية، وحرية، وإنسانية وغيرها.. وغيّر الواقع بالنسبة لأبناء الدول الغربية وللآخرين الذين كانوا منبهرين بالغرب بمن فيهم المنبهرون في عالمنا العربي".

وأضاف الأسد أن "الشيء الوحيد الذي يستحق الحديث هو الوضع الفلسطيني خاصة ما حصل في غزة مؤخرا.. غيّر حقائق تاريخية لسنوات طويلة وربما لأجيال، ولن تتغير في المدى المنظور بغض النظر عن نتائج الحرب.. دُمرت غزة.. هُجر الشعب الفلسطيني.. أُبيد الشعب الفلسطيني.. هناك حقائق ظهرت، وهذه الحقائق بالنسبة لنا هي دروس مستفادة يجب أن نفكر فيها ونتعلمها لأنها تتقاطع بشكل كبير مع ما عاشته سورية ومع ما يمكن أن تعيشه دول عربية أخرى، وربما غير عربية لأن المبادئ واحدة بالنسبة للشعوب والأوطان".

وتابع قائلا أن "حرب فلسطين أثبتت بالمحصلة، والمقاومات، أن التكنولوجيا أهم من السلاح وأن العقيدة أصلب من قسوة الإرهاب والإجرام، وأن الهجوم أفضل وسيلة للدفاع، وأن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وأن الانبطاح أمام الأعداء هو ليس خيارا وإنما انتحار، يعني هذه المبادئ أعتقد دروسا كبيرة جدا نتعلمها من الحروب السابقة كما قلت، توجت في غزة، ولكن لو لم تسبقها تجارب مختلفة وإنجازات سابقة أسست لانتصارات المقاومة الأخيرة، لما كان من الممكن لنا أن نستفيد من هذه الدروس".