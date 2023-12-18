الجزائر.. تفكيك شبكة إجرامية دولية تجلب الكوكايين من دولتين أوروبيتين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 ديسمبر 2023 09:31 مساءً - تمكن الدرك الجزائري بالوادي من تفكيك شبكة إجرامية دولية تعمل على جلب مادة الكوكايين من دولتين أوروبيتين عبر البحر.

وقالت خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني في بيان "في إطار محاربة مختلف أشكال الجريمة المنظمة، تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي من تفكيك شبكة إجرامية دولية تعمل على جلب مادة الكوكايين من دولتين أوروبيتين عبر البحر من طرف بارونين اثنين، يقودها رئيس الشبكة من المغرب".

وأضافت في البيان الذي نشرت تفاصيله صحيفة "النهار" المحلية، "تبين أن هذه المادة يتم إيصالها إلى المدن الساحلية الغربية ومن ثم تحولها إلى الولايات الداخلية".

وذكر البيان أنه "بعد التحقيق مع الموقوفين تبين أنه بعد وصول الكمية المطلوبة إلى ولاية الوادي، يعمل البارون الرئيسي للشبكة بالجزائر على استلام مادة الكوكايين والمتاجرة بها، على أن يرسل مقابل ذلك كميات معتبرة من الأقراص المهلوسة من نوع "بريغبالين" إلى المدن الساحلية".

وأشار البيان أيضا إلى أن "العملية أسفرت عن حجز 13 غ من مخدر الكوكايين و20 غ من مسحوق "إكستازي" و197 قرصا مخدرا من أنواع مختلفة ومبلغا ماليا قدره 110 مليون سنتيم وثلاثة موازين إلكترونية و20 هاتفا نقالا وكذلك 4 مركبات سياحية".

وذكرت الخلية أن الفرقة عملت على تطوير التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والوصول إلى تحديد وتوقيف عناصر الشبكة المتمثلة في 17 شخصا ولايزال شخصان في حالة فرار متواجدين خارج الجزائر.