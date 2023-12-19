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مؤشر بورصة مسقط ينخفض 0.38%

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم الثلاثاء عند مستوى 4571.35 نقطة منخفضا 17.6 نقطة وبنسبة 0.38 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4588.92 نقطة. مؤشر بورصة مسقط ينخفض 0.38%أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم الثلاثاء عند مستوى 4571.35 نقطة منخفضا 17.6 نقطة وبنسبة 0.38 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4588.92 نقطة. وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و777 ألفا و343 ريالا عمانيا منخفضة بنسبة 32.6 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 5 ملايين و607 آلاف و285 ريالا عمانيا. وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط، إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.040 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 23.89 مليار ريال عماني.

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