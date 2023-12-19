الذهب مقيد في نطاق ضيق
انخفضت أسعار الذهب في تعاملات محدودة النطاق اليوم مع ترقب المستثمرين مزيدا من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع، والتي قد تلقي الضوء على توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.
وذكرت وكالة رويترز أن الذهب تراجع في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2024.49 دولاراً للأوقية.
كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2038 دولاراً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 23.84 دولاراً للأوقية، بينما هبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 943.93 دولاراً، واستقر البلاديوم عند 1181.98 دولاراً.
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