القسام تكشف النقاب عن معركة ضارية بحي الشيخ رضوان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 07:33 مساءً - أعلنت كتائب القسام اليوم الثلاثاء، أن مقاتليها الذين عادوا من ساحة القتال في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة شمال قطاع غزة، أبلغوا عن معارك ضارية دارت مع قوة إسرائيلية خاصة.

وقالت كتائب القسام في بيان، إن "مجاهدي القسام أبلغوا بعد عودتهم من خطوط القتال في حي الشيخ رضوان، عن الاشتباك مع قوة صهيونية خاصة قوامها 12 جنديا بالأسلحة الرشاشة ومن ثم استهداف القوة التي جاءت لإنقاذهم بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاعهم جميعا بين قتيل وجريح".

وأضافت الكتائب، أن المقاتلين "أبلغوا أيضا عن تدمير آلية صهيونية بقذيفة "الياسين 105" واستهداف جرافة صهيونية بشكل مباشر وأكدوا مقتل سائقها".

وأفادت بأنها استهدفت "جيبا صهيونيا من نوع همر في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة وقتلت من فيه بعد احتراقه بالكامل".

في غضون ذلك، نشرت كتائب القسام صورا لمقاتليها الذين قتلوا في الضفة الغربية، ونشرت مقطع فيديو يوثق رشقة صاروخية تم تجهيزها مسبقا "إهداء لأرواح شهداء الضفة الغربية".

كذلك، أعلنت كتائب القسام "قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".