بوساطة مصرية قطرية.. محادثات مكثفة للتوصل لهدنة ثانية محتملة في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 01:33 مساءً - كشفت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، عن إجراء محادثات مكثفة بوساطة مصرية قطرية للتوصل إلى هدنة ثانية محتملة في قطاع غزة.

وأوضحت الوكالة نقلا عن مصدر مطلع، أن المحادثات التي تجري بوساطة مصرية قطرية سيتم بموجبها إطلاق بعض المحتجزين مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال.

وأضاف المصدر أن عدد الأشخاص المقرر إطلاق سراحهم ما زال قيد البحث، وتصر إسرائيل على إدراج الرهائن من النساء والرجال الأكثر ضعفا.

وأوضح أن ممثلين يبحثون من هم المحتجزون والأسرى، الذين يمكن إطلاق سراحهم في أي اتفاق حول غزة، مشيرًا إلى أن سجناء فلسطينيين بتهم ارتكاب جرائم خطيرة يمكن أن يكونوا على القائمة أيضًا.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الماضي، حربًا مدمرة على قطاع غزة، ما أدى حتى الآن إلى أكثر من 80 ألف شهيد ومفقود وجريح، 70% منهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن تدمير مئات آلاف الوحدات السكنية والتهجير القسري لنحو 2 مليون نسمة من الشمال إلى الجنوب.