ملك الأردن يحذر مجددا من مخطط تهجير الفلسطينيين: يجر المنطقة إلى الصراع

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 06:31 مساءً - استقبل ملك الأردن عبد الله الثاني بقصر الحسينية، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، بحضور الملكة رانيا العبدالله والأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد.

وقف إطلاق النار في غزة

وأكد الملك على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين، داعيا المجتمع الدولي والدول المؤثرة إلى الضغط على إسرائيل من أجل وقف حربها على القطاع.

وبين أن استمرار العدوان على غزة أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية، ما يستدعي تحرك العالم بشكل عاجل لتقديم المساعدات بشكل دائم وكاف، محذرا من مواصلة قطع الخدمات الضرورية عن القطاع كالوقود والكهرباء والماء والدواء، ومبينا أن استهداف المنشآت الحيوية هو أمر مرفوض.

وجدد الملك رفضه لأي محاولات لتهجير سكان غزة عن أراضيهم داخليا أو خارجيا، معتبرا أنه أمر يخالف القوانين الدولية، ويجر المنطقة إلى مزيد من الصراع.

وبحث الملك عبدالله الثاني وكاميرون العلاقات الثنائية وضرورة توسيع آفاق التعاون في شتى المجالات بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، جعفر حسان، والوفد المرافق للوزير البريطاني، وسفير بريطانيا لدى الأردن فيليب ريدلي هول.

ووصل وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إلى مصر في زيارة رسمية يتابع خلالها وصول المساعدات البريطانية إلى غزة.

وأفادت مصادر بمطار القاهرة، بأن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، وصل على متن طائرة خاصة، وقامت سلطات مطار القاهرة بإنهاء إجراءات وصوله عبر صالة كبار الزوار بالمطار، حيث كان في استقباله مندوبي وزارة الخارجية المصرية.

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الأربعاء أن الوزير ديفيد كاميرون يزور الأردن ومصر هذا الأسبوع للدفع من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار ومزيد من الهدن الإنسانية في غزة.

وأضافت الوزارة في بيان أن وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط طارق أحمد سيرافق كاميرون، في ثاني زيارة له للمنطقة "بغية إحراز تقدم في الجهود الرامية لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن وزيادة المساعدات لغزة وإنهاء هجمات حماس الصاروخية وتهديداتها لإسرائيل".

ودعت بريطانيا والاتحاد الأوروبي وأكثر من 12 دولة شريكة من بينها أستراليا وكندا يوم الأحد إسرائيل إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة للتصدي لعنف المستوطنين في الضفة الغربية.

وكان كاميرون قد أعلن الأسبوع الماضي أن المسؤولين عن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين سيُمنعون من دخول بريطانيا، في أعقاب خطة مماثلة للاتحاد الأوروبي.