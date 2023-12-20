استقرار أسعار الذهب

استقرار أسعار الذهباستقرت أسعار الذهب فوق مستوى الألفي دولار اليوم الأربعاء، مدعومة بتوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الفائدة العام المقبل، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم في الولايات المتحدة المقرر نشرها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" لم تشهد أسعار الذهب في المعاملات الفورية تغيرا يذكر مسجلة 2039.89 دولار للأوقية (الأونصة)، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 2053.20 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 24.11 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.3 في المائة إلى 957.41 دولار، وصعد البلاديوم 0.1 في المائة إلى 1225.21 دولار.