الأردن يعلن وصول أول قافلة مساعدات إلى غزة عبر معبر كرم أبو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 21 ديسمبر 2023 10:33 صباحاً - أعلن وزير الاتصال الحكومى، الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية، الدكتور مهند مبيضين، وصول أول قافلة مساعدات إنسانية مباشرة من الأردن مرورا بجسر الملك حسين، إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وقال مبيضين، إن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبرنامج الأغذية العالمي سيّرا قافلة مساعدات إنسانية مكونة من 46 شاحنة محملة ب 750 طناً من المواد الغذائية الأساسية إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة حملتها شاحنات مدنية أردنية إلى معبر العوجا، ومن ثم إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

واستلمت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطيينين (الأنروا)، وفريق برنامج الأغذية العالمي اللوجستي المتواجد في غزة قافلة المساعدات التي قدم برنامج الغذاء حمولة 44 شاحنة منها وقدمت الهيئة حمولة شاحنتين.

وكانت الهيئة أرسلت 824 طناً من المساعدات إلى غزة من خلال مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي، وبالتنسيق مع جمهورية مصر العربية.

وهذه هي المرة الأولى التي تصل فيها شاحنات مساعدات عبر جسر الملك حسين ومن ثم عبر معبر كرم أبو سالم منذ بدء الحرب على غزة والسماح بدخول المساعدات.

وستستمر الجهود المشتركة بين الهيئة وبرنامج الأغذية لإدخال المزيد من المساعدات عبر هذا المسار.

وبدأ العمل على إدخال المساعدات عبر جسر الملك حسين وصولاً إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم بعد اجتماع العقبة لتنسيق المساعدات الإنسانية إلى غزة بتاريخ 30 نوفمبر الماضي والذي حضرته مديرة برنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين التي عملت أيضاً مع الولايات المتحدة على السماح بإدخال القافلة.