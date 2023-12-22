الذهب يقترب من ذروة 3 أسابيع

الذهب يقترب من ذروة 3 أسابيعارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة إلى أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع مع تنامي الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة في بداية العام مما دفع الدولار وعوائد السندات للانخفاض قبل صدور بيانات التضخم الأميركية المرتقبة.

وبحلول الساعة 05:13 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2048.99 دولار للأونصة بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ الرابع من ديسمبر/كانون الأول. وصعد الذهب 1.5% حتى الآن هذا الأسبوع.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2060.50 دولار للأونصة، وفقا لـ "رويترز".

وتراجع مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى له في 5 أشهر مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، كما حومت عوائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوى لها منذ يوليو تموز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1% إلى 24.38 دولار للأونصة. وهبط البلاتين 0.1% إلى 962.28 دولار. وتراجع البلاديوم 0.6% إلى 1206.12 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.