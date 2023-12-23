إيران تهدد بإغلاق البحر المتوسط بسبب الحرب على غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 ديسمبر 2023 01:29 مساءً - نقلت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، عن قائد في الحرس الثوري قوله إن البحر المتوسط ​​قد يُغلق إذا واصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها ارتكاب جرائم في غزة، دون أن يوضح كيف سيحدث ذلك.

وتتهم إيران الولايات المتحدة بدعم الجرائم الإسرائيلية في غزة حيث أدى القصف المستمر منذ أسابيع إلى استشهاد آلاف الفلسطينيين ونزوح معظم سكان القطاع.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن البريجادير جنرال محمد رضا نقدي مساعد قائد الحرس الثوري للشؤون التنسيقية قوله: «سيتعين عليهم قريبا انتظار إغلاق البحر المتوسط ​​ومضيق جبل طارق وممرات مائية أخرى».

ولا تطل إيران على البحر المتوسط ​​وليس واضحا كيف يمكن للحرس الثوري أن يغلقه، لكن نقدي تحدث عن ولادة قوى مقاومة جديدة وإغلاق ممرات مائية أخرى.

وهاجمت جماعة الحوثي اليمنية على مدى الشهر الفائت سفنا تجارية تبحر في البحر الأحمر ردا على الهجوم الإسرائيلي على غزة، مما دفع بعض شركات الشحن إلى تغيير مساراتها.

وقال البيت الأبيض أمس الجمعة إن إيران متورطة بشكل كبير في التخطيط للعمليات ضد السفن التجارية بالبحر الأحمر.

وأعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الإثنين، عن عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر، وذلك في أعقاب هجمات الحوثيين.

يأتي ذلك، فيما كان وزير الدفاع الأميركي، قد قال إن إيران تمول «جماعات إرهابية» عبر الحرب بالوكالة، وبالطبع الولايات المتحدة لن تسمح بتوسيع الصراع.