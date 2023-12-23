فلسطين: إسرائيل تتعمد تصعيد مجازرها لتعطيل تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 ديسمبر 2023 03:31 مساءً - قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن دولة الاحتلال تثبت للمجتمع الدولي ولمجلس الأمن بسلوكها الإجرامي المتواصل أن استمرار الحرب بالطريقة الإسرائيلية سيفشل تطبيق قرار مجلس الأمن بشأن تسريع المساعدات إلى غزة، وتنفيذه "بحكم إسرائيلي مسبق".

وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم السبت، ضرورة استمرار وتكثيف الجهد الدولي لاتخاذ قرار في مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورًا، وإنهاء حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا في قطاع غزة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأدانت التصعيد الحاصل في مجازر الاحتلال والإبادة الجماعية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة لليوم الـ78 على التوالي، خاصة عقب القرار الذي اعتمده مجلس الأمن لتأمين وصول الاحتياجات الإنسانية الأساسية لهم، في رسالة إسرائيلية رسمية واضحة على تحدي المجتمع الدولي واستباق تنفيذ القرار، بخلق المزيد من الظروف والمناخات بالميدان التي تعطل تنفيذه.

ونوهت بأن ذلك يتضح من خلال التصعيد الحاصل في عدوان الاحتلال في جميع مناطق قطاع غزة، من شمالها إلى وسطها إلى جنوبها، بالرغم من التحذيرات الدولية والأممية والمنظمات الدولية المختصة من حجم الكارثة الإنسانية التي تتعمق يومًا بعد يوم.

وأكدت أن دولة الاحتلال لم تُبق للمدنيين الفلسطينيين أي فرصة لالتقاط أنفاسهم والتمتع بلحظة هدوء إنسانية انتظارًا لوصول تلك المساعدات، بل تغرقهم في دوامة من الموت والنزوح من القتل إلى القتل الجماعي، أو تتركهم ليموتوا أحياء بسبب سياسة التجويع، والتعطيش، وانعدام الدواء والعلاجات التي يحتاجها أي انسان.