التضخم السنوي في عُمان يرتفع إلى 0.6%بلغ معدل التضخم السنوي في سلطنة عُمان 0.6 في المائة بنهاية نوفمبر الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات المسح الشهري لأسعار المواد الاستهلاكية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، بأن معدل التضخم جاء مدفوعًا بارتفاع معظم المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلكين وعلى رأسها مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية التي ارتفعت بنسبة 2.91 في المائة جراء ارتفاع أسعار معظم مكونات المجموعة.

ومقارنة مع شهر أكتوبر 2023م فقد ارتفع معدل التضخم بـ0.07 في المائة حيث يعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار مجموعات المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية.

وسجلت محافظتا شمال الشرقية وجنوب الشرقية أعلى معدل ارتفاع للتضخم بـ1.05 في المائة، تلتهما محافظة الظاهرة بنسبة 0.95 في المائة ثم محافظة ظفار بـ0.71 في المائة وشمال الباطنة بـ0.63 في المائة والداخلية بـ0.57 في المائة ومسقط بـ0.41 في المائة والبريمي بـ0.13 في المائة.