الأونروا: من المفجع وقوف السياسة حائلا أمام بقاء مليوني شخص في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 ديسمبر 2023 10:28 صباحاً - قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الأحد، إن هناك حاجة إلى وقف فوري وإنساني لإطلاق النار في قطاع غزة، بما يسمح بتدفق المساعدات دون وضع شروط للمفاوضات السياسية.

وأكدت تمارا الرفاعي، المتحدثة باسم "الأونروا"، خلال مؤتمر صحفي، أنه من المُفجع أن السياسة تقف في طريق بقاء 2.2 مليون شخص على قيد الحياة في غزة"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وشددت على ضرورة التوصل إلى وقف فوري وإنساني لإطلاق النار في قطاع غزة وتدفق المساعدات، دون وضع شروط للمفاوضات السياسية.

وكانت مدير عمليات الأونروا في غزة، قالت إن السلطات الإسرائيلية أصدرت المزيد من أوامر الإخلاء للسكان في المنطقة الوسطى من غزة للانتقال إلى دير البلح لتوسيع العملية العسكرية المستمرة، موضحة أن أكثر من 150 ألف شخص تأثروا بهذه القرارات، خاصة وأن المنطقة في الأصل مُكتظة بالنازحين.