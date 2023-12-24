ضبط 2 طن 520 كيلو دقيق و سكر و47 كرتونة زيت جميعهم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 ديسمبر 2023 01:33 مساءً - تنفيذاً لتعليمات الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفه للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

قامت مديرية التموين بشن حملة مكبرة الرقابة التموينيه بالمديريه برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابه بالشرقيه برفقة الاستاذ عاطف مرقس كبير مفتشي المديريه والاستاذ احمد عبده سعد المفتش بالمديريه والاستاذ محمد اسامه رئيس الرقابة باولاد صقر بناحية تلراك اولاد صقر ، وذلك بناءاً على المعلومات الوارده إلى مديرية التموين والتي تفيد قيام أحد التجار بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المخصص للمخابز البلديه وكذا قيامه بتجميع كميات كبيرة من السلع التموينيه من السكر والزيت التمويني.

وبالتفتيش داخل المخازن الخاصه بالمشكو فيه تم ضبط طن ونصف دقيق بلدي من انتاج مطاحن شرق الدلتا وكذا طن وعشرون كيلو من السكر التمويني ، وكذا عدد 47 كرتونة زيت تموين و تم مصادرة المضبوطات ونقلها بواسطة سيارات نقل خاصه إلى مقر فرع جملة اولاد صقر وتم عمل المحضر اللازم حيال صاحب المخزن ، و عرض المحضر علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعه.