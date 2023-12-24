الرئيس الفلسطيني: نتمنى أن يكون عيد الميلاد موعدا لوقف الحرب على غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 ديسمبر 2023 01:33 مساءً - أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، عن أمله في أن يكون عيد الميلاد هذا العام موعدًا لوقف الحرب والعدوان على غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومناسبة خير وازدهار واستقرار للشعوب كافة.

وقال "عباس"، في كلمته بمناسبة عيد الميلاد المجيد: "شمس الحرية والدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، آتية لا محالة، بل إنها قاب قوسين أو أدنى، حسب وكالة "وفا".

وأضاف أن نهر الدماء والتضحيات الجمّة والصمود البطولي للشعب الفلسطيني على أرضه، هو الطريق نحو الحرية والكرامة، مؤكدًا أن شعبه سيواصل النضال لنيل حقوقه المشروعة، المتمثلة في العيش على تراب أرض فلسطين، في دولة حرة مستقلة وكاملة السيادة.

كما ترحم على أرواح الشهداء الأبرار، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، والحرية للأسرى، متمنيًا أن ينال الشعب الفلسطيني الحرية والاستقلال والعيش بكرامة في وطنه.